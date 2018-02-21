Абэ передал личное послание Ким Чен Ыну

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего недавнего пребывания в Пхёнчхане сумел передать личное устное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает ТАСС.

Глава японского правительства сообщил об этом в среду во время беседы в Токио с руководителем входящей в правящую коалицию партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.

Премьер, как передает информационное агентство Kyodo, рассказал ему о подробностях своей встречи в Пхёнчхане с главой присутствовавшей там делегации КНДР, председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) страны Ким Ён Намом. "Я попросил его лично передать председателю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну позицию нашей страны по проблеме похищенных [японских граждан], наше отношение к ядерной и ракетной программе Северной Кореи", - сказал премьер.

Он пояснил, что короткая беседа с Ким Ён Намом состоялась на приеме перед церемонией открытия зимней Олимпиады.

"Эта встреча имела смысл, - заявил Абэ. - Я использовал уникальный шанс, который мог предоставиться только там".

Правительство Японии вместе с США выступает за максимальное усиление нажима на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от разработки ракетного и ядерного оружия. Токио также неоднократно заявлял, что отвергает "диалог ради диалога" с Пхеньяном до тех пор, пока тот не пойдет на уступки.

Япония, помимо ликвидации ракетно-ядерной программы, требует от КНДР продолжить расследование вопроса о японских гражданах, похищенных в прошлом веке пхеньянскими спецслужбами. В 2002 году КНДР впервые признала факт похищения 13 граждан Японии и позволила пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В Токио убеждены, что похищенных было намного больше. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование по этому делу, однако оно было сорвано из-за нарастающего кризиса вокруг военных программ Пхеньяна.

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