Ни копейки из бюджета не дадим - Байбек о недобросовестных подрядчиках
Каждый подрядчик должен за свой счет отвечать - аким.
Аким Алматы Бауржан Байбек подверг критике работу недобросовестных подрядчиков, которые ремонтировали участки дороги. Об этом он рассказал в ходе отчетной встречи перед населением, передает Zakon.kz.
По его словам определенные подрядчики демпингуют цены, снижая стоимость услуг на 30%, после чего приступают к работам и не могут обеспечить должное качество.
"Мы очень жестко это мониторим. На 36 месяцев у компании есть гарантийное обязательство. У нас вот по улице Аскарова три или четыре раза заставляли переделывать", - сказал он.
По информации управления энергетики, у шести подрядчиков были отозваны лицензии, 18 - были оштрафованы.
"Каждый подрядчик должен за свой счет отвечать, ни копейки из бюджета не дадим", - заявил аким.
Также, по его словам, существует проблема "накладывания" нескольких видов работ, что приводит к "укладке асфальта в ноябре".
"Энергетики делают, не знают, что дороги ремонтируют. Этот ремонт делает, на следующий год опять копает. Когда будут цифровые данные, мы сразу увидим, где какие работы и в какой год", - сообщил Байбек.
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Фото: соцсети
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