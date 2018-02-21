25 промышленных предприятий Актюбинской области цифровизируют в 2018 году

В рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в 2017 году было модернизировано 20 предприятий на общую сумму 20 млрд тенге.

В Актюбинской области в 2018 году планируется инвестировать 38 миллиардов тенге в модернизацию и цифровизацию 25 предприятий. Также будет продолжена работа по внедрению 18 инновационных технологий ЭКСПО-2017. Об этом сообщил аким области Бердыбек Сапарбаев в ходе отчетной встречи с населением в Актобе.

Глава региона привел несколько примеров модернизации. Так, в промышленности планируется внедрение инновационных водородных двигателей для улучшения процесса производства хромовых соединений, технологий возобновляемых источников энергии, а также переработки и утилизации отходов методом сжигания для получения тепла в нефтегазовой сфере.

В рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в 2017 году было модернизировано 20 предприятий на общую сумму 20 млрд тенге. Это позволило повысить их конкурентоспособность, производительность труда на 10%, снизить себестоимость продукции и травматизм.

«В минувшем году рост промышленности составил 5%, предприятиями было произведено продукции на рекордную сумму – 1,55 трлн. тенге. Увеличение достигнуто за счет развития обрабатывающей промышленности на уровне 7,9% или 527 млрд. тенге. Таким образом, наш регион успешно диверсифицируется, снижая зависимость от нефтегазовой отрасли», - сказал Б.Сапарбаев.

«В текущем году в экономику области будет инвестировано 510 млрд тенге. Объем добычи нефти планируется увеличить с 6 до 6,2 млн тонн, газа – с 6,6 до 6,8 млн куб метров. В целом выпуск промышленной продукции составит порядка 2 трлн тенге», - проинформировал аким области.