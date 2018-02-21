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«Заряженный» седан Cadillac ATS-V получил эксклюзивную версию

21 февраля 2018, 13:30

Американская марка Cadillac подготовила специальную версию «заряженного» седана ATS-V Vector Blue Edition.

Мало того, тираж особого «заряженного» седана Cadillac ATS-V Vector Blue Edition составит всего пять единиц. Минимальная цена – 10 225 000 иен до налогообложения или же в конечном итоге – 11 043 000 иен. Отметим, что это практически в два раза дороже, чем за машину просят в США.

Особенностью эксклюзивного автомобиля Cadillac ATS-V Vector Blue Edition, как следует из названия, является уникальная окраска кузова. Помимо этого, такой седан получает оригинальное оформление интерьера, где используется углеродное волокно.

Кроме этого, «заряженный» седан Cadillac ATS-V Vector Blue Edition может «похвастаться» уникальными колёсными дисками, под которыми красуются тормозные суппорты Brembo, окрашенные в тёмно-золотой оттенок.

Как и обычная модель, седан Cadillac ATS-V Vector Blue Edition укомплектован 3,6-литровым силовым агрегатом V6 с номинальной мощностью 464 лошадиные силы. Какую трансмиссию получил особый седан, не уточняется, но в обычном случае машина оснащается 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонным «автоматом».

Справедливости ради стоит сказать, что те «фишки», которыми оснащён эксклюзивный седан Cadillac ATS-V Vector Blue Edition для Японии, также доступны для этой модели в других странах в качестве опции.

Via livecars


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