Алматинцы задали акиму вопрос о времени работы автобусов

На отчетной встрече акима Алматы с населением был поднят вопрос о том, что общественный транспорт города рано заканчивает работу, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Транспортная реформа - это трудный, очень непростой и болезненный вопрос. В других мегаполисах смогли же достичь результатов. Мы ничего нового не придумываем. Основу транспортной реформы мы создали. Это рынок, легализация средств. Сегодня мы видим, многие частные компании за счет кредитов покупают, мы это субсидируем. Поэтому мы говорим: пока не повысится качество, мы не поднимем цены. Ту помощь, которую мы оказываем, мы должны соизмерять с качеством. Не просто отдал деньги, а качество: регулярность, хорошо ездят, водители нормальные, оплачивают ли. Нет? Значит, не умеешь в этом бизнесе работать. Поэтому этот вопрос очень серьезный. Меня самого беспокоит всегда вопрос, что вечером, когда едешь с работы в 9-10 часов, люди на остановке много стоят, выходят на проезжую часть», - сказал Бауыржан Байбек.

Он обратился к сидевшему в зале руководителю управления общественного транспорта и автомобильных дорог с вопросом о том, почему на остановках не размещается время прибытия автобуса.

«Обновили 500 автобусов, это 35 маршрутов. В этом году у нас уже есть готовые контракты на поставку 135 автобусов частными компаниями. Таким образом, в первом полугодии еще на 8 маршрутах обновим автобусы. Маршруты, на которых обновляем автобусы, мы же субсидируем. Договор субсидии мы уже переделали, добавили 29 требований. За каждый пункт мы будем удерживать деньги», - сказал Исахов.

«Поэтому они шумят. Новые требования, качество какое-то придумывают. Не от себя же это придумываю», - парировал градоначальник.

«Зеленые автобусы, Бауыржан Кыдыргалиулы, ходят по заданному времени. По Вашему поручению, с прошлого года мы начали размещать, какие маршруты на каких остановках останавливаются... Каждый маршрут в среднем работает с 6:30 до 22:00. Есть маршруты, которые до 12 (ночи) ходят. Есть маршруты до 11, 11:30 ходят. У нас есть диспетчеризация, мы смотрим и контролируем», - заключил Исахов.

Подведя итоги диалога, Бауыржан Байбек сказал, что в сфере общественного транспорта не все так гладко, но однозначно ситуация улучшается.

«До конца года мы в Алатауском районе построим на 200 мест газовую автостанцию. Говорят, почему на дизеле покупаем? Потому что купил газовый - негде заправлять. В свое время все раздали. Теперь мы создаем новые. Надо же автобусам заправляться. Автобусов у нас всего 1400, а на такой мегаполис должно быть по идее 2500. Сейчас мы обновляем парк. Потом в этом году еще столько же автобусов на бюджет купим. Хотя это не совсем правильно. Но люди же хотят качество. И каждый год будем закупать, экономить средства где-то, изыскивать и покупать автобусы. И улучшать качество. Те частники, которые не хотят или не в состоянии поменять, видимо, будут уходить с рынка. Мы их будем заменять, другого выхода нет. Почему не ездят вечером автобусы? Потому что вечером не выгодно перевозчику. Тогда что надо закрывать? Вот в западных странах вечером раз в час ездит, конкретное время есть. Если задержался в гостях, то я конкретно без пяти 11 вечером или без двадцати 12 выхожу. У нас опять же вечером выходишь и не знаешь, придет ли автобус, сколько стоять», - заключил градоначальник.

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