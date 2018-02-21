В Актюбинской области будет реализовано 380 проектов по ДКБ-2020

За 9 месяцев прошлого года предпринимателями выпущено продукции на 493 млрд тенге.

В 2017 году в Актюбинской области увеличилось количество активно действующих субъектов МСБ на 4,9% и составило более 50 тыс. единиц. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

По его данным, рост активности предпринимателей послужил увеличению числа людей, занятых в сфере МСБ на 6,8% или 135,7 тыс. человек. За 9 месяцев прошлого года предпринимателями выпущено продукции на 493 млрд тенге.

«Развитию бизнеса в регионе способствовала финансовая поддержка государства – на эти цели в прошлом году было направлено 2,8 млрд тенге, в том числе по «Дорожной карте бизнеса-2020» - 1,5 млрд. тенге. По программе было профинансировано 323 проекта или на 61 проект больше, чем годом ранее», - пояснил Б.Сапарбаев.

Наряду с этим, в регионе отмечено развитие сферы торговли. Так, по итогам года розничный товарооборот увеличился на 6,3% и достиг рекордного уровня – 561 млрд тенге.

В текущем году усилия местных властей будут направлены на дальнейшее улучшение бизнес-климата. В этих целях будет реализован проект «Бизнес без барьеров». В рамках «ДКБ-2020» планируется реализовать не менее 380 проектов.