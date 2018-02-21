В Атырауской области построят курортную зону на берегу Каспийского моря

На территории будут располагаться здания детского центра, кинозал, тренажерный зал, библиотека и различными кружками для детского творчества.

В Атырауской области в Исатайском районе на побережье Каспийского моря построят учебно-оздоровительный лагерь на 500 мест. Об этом ‪сегодня, 21 февраля‬ сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением.

Объект обещает стать первым, подобного уровня, в области. Масштаб можно оценить уже сейчас, взглянув на чертежи эскизного проекта. Территория лагеря будет разделена на несколько зон. В административной расположатся общежития для персонала, административное здание, медицинский пункт.

На территории будут располагаться здания детского центра, кинозал, тренажерный зал, библиотека и различными кружками для детского творчества. Рядом дети смогут заниматься на станции юных натуралистов.

Спортивная зона включила в себя футбольное, баскетбольное, волейбольное поле также теннисный корт, площадки для игры в настольный теннис, площадку для размещения скалодрома, площадку с различными видами уличных тренажеров, площадку для игры в бадминтон и площадку для воркаута. Пляж будет оборудован открытым бассейном переменной глубины, веревочным парком, ролледромом и скейтодромом. Для любителей покататься на велосипедах и побегать по утрам предусмотрены двух полосная велосипедная и беговые дорожки.

Озеленение лагеря предполагается проводить методом высаживания древесно-кустарниковых насаждений, способных произрастать в условиях соленой почвы и деревьев в специальных кадках. Благодаря строительству данного лагеря жители Атырауской области получат цивилизованный выход к побережью Каспийского моря. Строительство лагеря будет вестись за счет социальных отчислений недропользователей. Начало строительства запланировано на 2018 год.

- Строительство лагеря, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в данной местности предоставит возможность субъектам малого и среднего бизнеса открывать новые места отдыха, например мини-отели, базы отдыха, места питания, а населению, гостям и туристам полноценно отдохнуть на пляжах Каспийского моря. - поделился Нурлан Ногаев.

Стоит отметить что строительство подобных объектов вызывает мультипликативный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение субъектов МСБ, рост въездного и внутреннего туризма– все это делается в рамках исполнения поручений главы государства.

Также, в данный момент разрабатывается ПСД строительства детского лечебно-оздоровительного лагеря на 300 мест в селе Бесикти.