Стоимость проезда в общественном транспорте Алматы не повысится

В ходе отчетной встречи с населением Бауыржан Байбек отметил, что сегодня наряду с мерами поддержки по линии соцзащиты акимат Алматы выделяет значительные средства на субсидирование общественного транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат города.

Всего на этот год выделено более 15 млрд.тенге на проезд 255 тыс. льготников, а также покрытие убытков перевозчиков.

Аким Алматы отметил, что сегодня себестоимость одной поездки в метро составляет 713 тенге, а для горожан стоимость составляет 80 тенге, для льготных категорий - 40 тенге. Разницу покрывают субсидии - за год в размере 4 млрд.тенге. В свою очередь на некоторых автобусных маршрутах себестоимость поездки в 10-15 раз превышает утвержденный тариф 80 тенге.

По словам главы города, для улучшения экологии и поддержки горожан акимат Алматы идет на эти расходы, при этом субсидируются только новые автобусы. Сегодня субсидии включают полное покрытие убытков перевозчиков и даже 15%-ную рентабельность. В договоре с перевозчиками предусмотрены штрафные санкции за нерегулярность, невыход в вечернее время, хамство водителей. Но эти факты не прекращаются.

«За счет горожан выделяются компенсации, субсидии, на 30% обновлен автобусный парк, но отдельные перевозчики возмущаются и требуют поднять тариф до 150 тенге, при этом не обещая повысить качество своих услуг. С такими мы будем жестко разбираться, штрафовать вплоть передачи маршрутов добросовестным перевозчикам. Никакого повышения тарифа не будет, пока качество не поднимете», - подчеркнул Байбек.