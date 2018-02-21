К берегам Сахалина подплывают акулы-людоеды

Белые акулы, или акулы-людоеды стали регулярными гостями прибрежных зон Сахалина. Ранее считалось, что в островных холодных водах жить они не могут. Российские ученые провели масштабную ревизию в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей. И акулы оказались не единственным сюрпризом, передает Вести.ru.

В 2014 году в сети сахалинских рыбаков попалась белая акула весом больше тонны. Чтобы вытащить ее на берег, потребовалось задействовать вездеход. Подобными находками островитяне делятся почти каждое лето. "Возле нее страшно ходить, ногу откусит. Просто монстр. Она еще живая. Страшно".

Для научного сотрудника кафедры ихтиологии и гидробиологии ТГУ Юрия Дылдина визиты акул к берегам Сахалина стали поводом для ревизии обитателей Японского, Берингова и Охотского морей. Проверка вылилась в объемный научный труд, который содержит информацию о 14 видах акул, двух видах химер и 27 видов скатов. 30 морских обитателей — новички списка.

"По коллекционному экземпляру был обнаружен скат хвостокол, который ранее весьма редко отмечался только для части Охотского моря. То есть это на несколько тысяч километров он расширил свой ареал. Даже японские специалисты об этом не знали", — отметил, научный сотрудник кафедры ихтиологии и гидроэкологии биологического института Томского Государственного университета Юрий Дылдин.

Специалисты подчеркивают: большинство хрящевых рыб, найденных томскими биологами, не могут жить в островных водах круглый год. Зимой, когда температура воды опускается до отрицательных значений, обитатели субтропиков и тропиков к сахалинскому берегу не придут. Но летом их визиты возможны из-за активности теплых течений.

"Появление их в любом случае связано с потеплением. Потому что все-таки они придерживаются определенных температур от 15-16 до 20 и выше градусов Цельсия", — сказал советник директора Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Великанов.

Прогноз на частое появление акул в сахалинских водах ученые области не дают. Собрано слишком мало информации. Но вместе с хрящевыми рыбами в региональные воды возвращаются и другие. Например, сардины, поголовье которых находилось в депрессии больше 20 лет. Только в конце 2017 рыбаки Южных Курил выловили больше полутора тысяч тонн этой теплолюбивой рыбы. Промышленный вылов сельди-иваси станет возможным после 2020 года.

Белая акула (акула-людоед) — одна из крупнейших хищных рыб на Земле. Зарегистрированы особи длиной более 6 метров и массой около 2 тонн. Живут эти монстры не менее 70 лет и практически всеядны: едят и морских млекопитающих, вроде дельфинов или тюленей, и рыб, и птиц. Не побрезгают и человеком — именно белой акуле принадлежит рекорд по нападениям на людей. Акула-людоед является главной героиней в знаменитом фильме Стивена Спилберга "Челюсти".

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