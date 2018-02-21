Б.Сапарбаев: 2018 - год экономического прорыва Актюбинской области

В среду, 21 февраля, состоялась отчетная встреча акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева с населением, в ходе которой были озвучены итоги социально-экономического развития региона в 2017 году и обозначены задачи на текущий год.

«В 2017 году нами было выполнено поручение Главы государства по обеспечению динамичного экономического роста нашей области. Это было достигнуто благодаря упорному труду и сплоченности всех актюбинцев. Наша область по всем основным показателям стала одной из ведущих в республике. На 2018 год был заложен крепкий фундамент - удалось создать все условия для дальнейшего активного социально-экономического и духовного развития области», - подчеркнул аким региона.

По итогам 2017 года рост экономики области составил 5%, положительная динамика отмечена по всем показателям. Обеспечен рост промышленности на 5%, произведено продукции на рекордную сумму - 1,55 трлн. тенге (2016 год - 1,2 трлн. тенге). Увеличение достигнуто за счет развития обрабатывающей промышленности на уровне 7,9%, или 527 млрд тенге.

Также регион стал одним из лидеров в стране по темпам роста инвестиций: в экономику области привлечено 437 млрд. тенге инвестиций, что больше уровня 2016 года на 63 млрд. тенге (рост ИФО - 11,6%). Немаловажный факт - более 70% привлеченных средств являются собственными средствами субъектов частного сектора.

В эксплуатацию введен рекордный объем жилья - 792,3 тыс. квадратных метров или 6600 квартир. Создано порядка 17 тыс. новых рабочих мест, 40 тыс. человек охвачено мерами поддержки Комплексного плана занятости. Уровень инфляции составил 106,4%.

«В текущем году мы ставим перед собой задачу сохранить темпы экономического роста на уровне 5%. Это будет обеспечено за счет развития и внедрения новых технологий в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, строительстве, малом и среднем бизнесе и других сферах», - подчеркнул аким области.