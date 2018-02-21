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В Сеть слили секс-видео с участием Насти Рыбки

21 февраля 2018, 14:30

На pornhub.com появилось сразу несколько видеороликов с участием так называемой охотницы на олигархов.

Видеоролики сделаны самой Настей Рыбкой (настоящая фамилия Вашукевич, она родом из Бобруйска) и её партнёром Александром Кирилловым (известным под псевдонимом Алекс Лесли), пишет Life.ru.

У некоторых видео хронометраж длится более часа. Это хоум-видео явно не было предназначено для показа широкой публике, возможно, что Лесли и Рыбку взломали хакеры. По другой версии — они сами выложили эти записи в целях самопиара.

Совсем недавно Настя Рыбка заявляла, что готова сняться в порно и сейчас активно принимает предложения от продюсеров.

Напомним, что бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и Алекса Лесли за размещение в социальных сетях фото, касающихся его частной жизни. Суд встал на сторону бизнесмена и обязал удалить информацию, касающуюся его частной жизни, со всех интернет-страниц.

Сергей Трофимов

Фото pornhub.com


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