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8000 квартир построят в Актюбинской области в 2018 году

21 февраля 2018, 15:01

Глава региона отметил, что при возведении домов по госпрограмме использовалось 85% стройматериалов местного производства.

Не менее 870 тыс кв метров жилья или 8000 новых квартир будет построено в Актюбинской области в 2018 году. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

Внушительным объемам строительства будут способствовать активная реализация государственной программы «Ңұрлы жер», выдача не менее 15 000 земельных участков под ИЖС, внедрение новых современных материалов и методов строительства, повышающих экологичность и энергоэффективность зданий.

«В прошлом году рост объема строительства составил 10,4% или 156,9 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 792,3 тыс. кв. метров жилья или 6600 квартир, в том числе в рамках программы «Ңұрлы жер» 204 тыс. кв. метров или 2700 квартир», - сказал Б.Сапарбаев.

Глава региона отметил, что при возведении домов по госпрограмме использовалось 85% стройматериалов местного производства, тем самым обеспечена полная загрузка строительных предприятий области.


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