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Глава государства провел заседание Совета безопасности

 

В Акорде прошло заседание Совета безопасности под председательством главы государства, сообщает Zakon.kz.

На заседании Совета Безопасности были рассмотрены вопросы реализации Стратегии национальной безопасности на 2017 - 2020 годы, а также состояние общественно-политической и социально-экономической ситуации в Южно-казахстанской области.

Глава государства отметил, что принятая в прошлом году Стратегия национальной безопасности позволяет выявлять возникающие угрозы и вызовы и принимать своевременные меры реагирования.

«В прошлом году мы приняли программный документ в сфере обеспечения национальной безопасности. Национальная безопасность должна обеспечиваться не только в сфере обороны или внутренней политики она должна быть обеспечена во всех сферах, в том числе в сфере экономики и воспитания подрастающего поколения», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем, в ходе заседания обсуждены вопросы повышения качества социально-экономического развития Южно-казахстанской области, создания новых рабочих мест, укрепления инфраструктуры, восстановления аварийных и строительства новых школ, а также противодействия религиозному экстремизму в регионе.

По итогам заседания глава государства дал центральным государственным и местным исполнительным органам ряд конкретных поручений.

 

21 февраля 2018, 15:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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