Samsung показала самый емкий SSD-накопитель на 30 терабайт

Новинка, однако, рассчитана не на рядовых пользователей, а на корпоративных клиентов.

Компания Samsung анонсировала самый емкий в мире твердотельный накопитель. Фактический объем диска-рекордсмена достигает 30,72 терабайта. На устройство, относящееся к стандартному "компьютерному" форм-фактору 2,5 дюйма, можно записать свыше 5700 фильмов в качестве Full HD, сообщает vesti.ru.

Новинка, однако, рассчитана не на рядовых пользователей, а на корпоративных клиентов, которые хотят перейти от механических дисков на более твердотельные, более быстрые и тихие. Как говорят в Samsung, модель PM1643 сформирована из 32 пакетов флеш-памяти типа NAND объемом 1 ТБ, каждый из которых содержит 16 слоев чипов V-NAND емкостью 512 ГБ.

Суперъемкий диск оказался вдвое просторнее предыдущего рекордсмена на 16 ТБ, который также был изготовлен Samsung в марте 2016 года. (Правда, позднее 60-терабайтный SSD представила Seagate Technology, но эта модель обладала 3,5-дюймовым корпусом и выступала в качестве "образчика технологий", а не реального продукта.)

Новый SSD-рекордсмен Samsung, обладающий интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), показывает впечатляющую скорость последовательного чтения (2,1 тыс. Мбайт/с) и записи (1,7 тыс. Мбайт/с). Для сравнения, у обычного SSD-накопителя SATA эти показатели составляют в среднем 550 Мбайт/с.

При этом производитель уверен, что с устройством в обозримом будущем ничего не случится — на него распространяется 5-летняя гарантия. Когда PM1643 поступит в продажу и сколько он будет стоить, не уточняется.