В городах Казахстана откроются избрательные участки для выборов президента России

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени.

В городах Казахстана 18 марта откроются избирательные участки для выборов президента России, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Посольство Российской Федерации в Казахстане.

Так, участки будут открыты в:

г. Астана – Российский центр науки и культуры, ул.Кенесары. д.39.

г. Актау – Культурно-досуговый комплекс имени Абая, 4 микрорайон города.

г. Актобе – Дворец школьников, пр. Абилкайыр-хана, д.50.

г. Алматы – Генеральное консульство России, ул. Жандосова, д.4.

г. Атырау – Дом культуры им. Курмангазы, ул.Сауыргалиева, д.1.

г. Караганда – Дворец культуры горняков, пр.Бухар-Жырау, д.32.

г. Кокшетау – Дом культуры «Кокшетау», ул.Акана-серэ, д.90.

г. Костанай – Областной Дом дружбы, ул.Алтынсарина, д.115.

г. Павлодар – Дворец культуры им. И.Н.Естая, пл.Конституции, д.1.

г. Петропавловск – ул.Сатпаева, д.37.

г. Приозерск – 97-й Дом офицеров, ул.Достык, д.1.

г. Семей – Дворец творчества детей и молодежи, ул.Абая, д.73.

г. Талдыкорган – Дворец культуры им. И.Жансугурова, ул.Тауэлсыздык, д.67.

г. Тараз – школа-гимназия № 8 им.Толе би, пр.Абая, д.138.

г. Уральск – ул.Мусита, д.78.

г. Усть-Каменогорск – Генеральное консульство России в Усть-Каменогорске, ул.Орджоникидзе, д.2.

г. Шымкент –Дворец школьников, пр. Д.Кунаева, д.2/3.

Также дополнительно будет организовано досрочное голосование в следующих городах:

г. Кордай Жамбылской области (выездное голосование 16 марта с 10:00 до 16:00), Дом культуры акимата Кордайского района, ул. Жибек Жолы, д.201. г.Кызылорда (выездное голосование 15 марта с.г. с 10:00 до 16:00) Дом дружбы, ул. И.Жахаева, д.24.

"Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный или внутренний). К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет", - говорится в сообщении.

Фото: amurmedia.ru