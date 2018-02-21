13 новых школ и 38 детских садов будут введены в эксплуатацию в Актюбинской области

Глава региона также сообщил о мероприятиях проекта «Бақытты бала», стартовавшего в рамках года ребенка, объявленного в Актюбинской области.

В целях исполнения поручения Президента о ликвидации трехсменных и аварийных школ в Актюбинской области ведется строительство 26 школ, из них не менее 13 будут введены в эксплуатацию в текущем году. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Также в рамках государственно-частного партнерства планируется открыть 38 детских садов на 5,7 тыс. мест. Это позволит увеличить охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет до 98%.

«Человеческий капитал является основой конкурентоспособности страны и общества. В соответствии с поручениями Главы государства, в регионе реализуются масштабные мероприятия по повышению качества образовательных услуг и соответствующей базы. В 2017 году открыто 39 дошкольных учреждений на более 3,5 тысячи мест. Это позволило увеличить охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием с 93% до 96%. Велось строительство 32 школ, из которых 15 были введены в эксплуатацию, что решило вопрос двух аварийных, четырех ветхих и семи трехсменных школ», - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Глава региона также сообщил о мероприятиях проекта «Бақытты бала», стартовавшего в рамках года ребенка, объявленного в Актюбинской области. Проект предусматривает оснащение интерактивным оборудованием 218 детских садов и 243 школ области, открытие ресурсных центров по робототехнике, строительство 77 спортивных площадок и многое другое.

Говоря о развитии социальной сферы, аким области отметил, что за 2017 год охват населения занятиями спортом и физической культурой был увеличен с 27% до 31%. Построено 22 спортивные площадки. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Хобдинском районе и начать строительство 3 ФОКов в райцентрах Айтекебийского, Каргалинского и Иргизского районов. Ожидается ввод в эксплуатацию Ледового дворца в мкр. Батыс-2 стоимостью 3,8 млрд тенге.