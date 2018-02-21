Назначен заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан»

Е.Байтлес родился в 1981 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «журналистика».

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.