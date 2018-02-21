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Назначен заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан»

 

Байтлес Ержан Айтореевич назначен заместителем председателя Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан».

Е.Байтлес родился в 1981 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «журналистика».

Трудовой путь начал в 2001 году корреспондентом газеты «Казахстан».

В 2005-2008 гг. работал старшим корреспондентом республиканской газеты «Ақ жол Қазақстан», заведующим отделом газеты «Алматы Ақшамы», руководителем группы «Ақшам-ақпарат».

В 2008-2011 гг. - первый заместитель главного редактора республиканской газеты «Ана тілі».

С января 2011 г. занимал должность собственного корреспондента республиканской газеты «Егемен Қазақстан».

С 2016 г. - депутат Кызылординского городского маслихата VІ созыва.

21 февраля 2018, 15:16
Источник, интернет-ресурс: Кызылординского областного акимата

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