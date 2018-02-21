Венгерскую фристайлистку признали олимпийской чемпионкой по мошенничеству

Суэйни выступает под венгерским флагом с 2016 года, до этого американка представляла Венесуэлу.

Фристайлистка Элизабет Суэйни, представляющая на Олимпиаде в Пхенчхане сборную Венгрии, сумела попасть на Игры вопреки низким результатам. Выступление Суэйни вызвало активное обсуждение среди пользователей Twitter.

Суэйни воспользовалась пунктом регламента, в котором указано, что для участия в Олимпийских играх необходимо регулярное попадание в тридцатку сильнейших спортсменов на турнирах по фристайлу. Девушка приезжала исключительно на соревнования, где участвовало менее 30 спортсменов, пишет Lenta.ru.

«Если чтение правил и поиск в них лазеек — это олимпийский спорт, то Элизабет Суэйни выиграла золото!» — написал пользователь @Alissa.

«Элизабет Суэйни — не тот олимпиец, которого мы хотели, но это олимпиец, который нам был нужен. Лучшего способа показать то, каким посмешищем стала Олимпиада нет», — заметил @PeculiarBaptist.

«Элизабет Суэйни — это та ролевая модель, которой я хотел бы, чтобы следовали мои дети! Она дает надежду простым людям», — написал @Jakehilton.

На соревнованиях по хаф-пайпу Суэйни показала наихудший результат — она преодолела трассу без единого трюка.

Суэйни — уроженка США. По информации The Denver Post, она выступает под венгерским флагом с 2016 года. До этого американка представляла Венесуэлу.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.