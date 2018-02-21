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Гололед из-за дождя прогнозируют на дорогах Алматы

21 февраля 2018, 15:30

Водителей и пешеходов просят быть осторожными.

Сегодня, 21 февраля, в Алматы начался дождь, переходящий в снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В период выпадения осадков прогнозируются гололедные явления.

"В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог, рекомендуем автомобилистам отказаться от пользования личным транспортом в связи с повышением риска возникновений аварий и пользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.

При острой необходимости поездки на личном транспорте, водителей призвали двигаться с пониженной скоростью, увеличенной дистанцией между автомобилями и без резких маневров.

Пешеходам порекомендовали соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах и не подходить близко к многоэтажным зданиям из-за возможного схода с крыш снега, падения сосулек.

В целях предупреждения образования наледи на улицах города организована круглосуточная готовность коммунальных служб.

Фото: gs.fm.


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