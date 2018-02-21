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Министр финансов РК не советует покупать биткоины

21 февраля 2018, 15:32

Бахыт Султанов отметил различные способы вкладывать деньги в казахстанскую экономику.

О том, стоит ли покупать биткоины, рассказал министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов в ходе отчета акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова по социально-экономическому развитию региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы не рекомендовал, поскольку в истории курса биткоина не отметилось какой-то стабильности, уверенности в будущем, - сказал министр финансов РК. - У нашей страны есть свои возможности. Если у вас есть какие-то средства, то их, конечно, надо доверять своей экономике».

Также Бахыт Султанов отметил различные способы вкладывать деньги в казахстанскую экономику.

«У нас существуют свои различные инструменты. Например, можно брать микрокредиты, можно вкладываться в недвижимость - у нас вводятся миллионы квадратных метров. Лучше, конечно, средства сберегать через надежные инструменты, которые по карману человеку. Биткоины - это большой вопрос и я бы не рекомендовал», - сказал Б.Султанов.

Фото: ia-centr.ru


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