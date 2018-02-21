Нигматулин о бюджете на трудоустройство: Люди должны почувствовать конкретный результат

А не так чтобы: выделили деньги, потратили их, отчитались об освоении, а реально – никто не получил конкретной помощи - председатель Мажилиса.

На пленарном заседании Мажилиса Спикер Палаты Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения поправок по вопросам занятости подчеркнул необходимость эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на трудоустройство граждан, сообщает Zakon.kz.

Законодательные новшества, предлагаемые Министерством труда и соцзащиты населения, относительно занятости и миграции рассматриваются сегодня депутатами Мажилиса в первом чтении.

В частности, одна из поправок предполагает передачу в аутсорсинг частным агентствам занятости услуг по трудоустройству. В связи с этим депутаты подняли вопросы эффективного освоения выделяемых средств, а также мониторинга деятельности предполагаемых частных агентств.

По мнению председателя Мажилиса, нормы о том, что договоры аутсорсинга должны содержать конкретные индикаторы и частные агентства должны обеспечить их выполнение и соответственно нести за них ответственность, необходимо предусмотреть в самом законопроекте. В связи с этим уполномоченный орган следует наделить компетенцией по разработке и утверждению типового договора аутсорсинга, в котором это было бы предусмотрено.

"Бюджетные средства для того и выделяются, чтобы их эффективно использовать, чтобы они приносили людям пользу, чтобы люди могли почувствовать конкретный результат. А не так чтобы: выделили деньги, потратили их, отчитались об освоении, а реально – никто не получил конкретной помощи", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Законопроект в целом направлен на законодательное закрепление функций госорганов, участвующих в реализации государственных и правительственных программ, реформирование деятельности центров занятости населения, расширение участия частных агентств занятости, создание единой электронной биржи труда, а также упрощение процедур взаимодействия центров занятости с безработными и работодателями.