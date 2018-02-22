Расписание выступлений казахстанских спортсменов на ОИ-2018 на сегодня
22 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта.
Сегодня, 22 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 22 февраля:
Горнолыжный спорт
Слалом, мужчины
Игорь Закурдаев
Начало в 07:00* - 1 попытка, 10:30 - 2 попытка, финал
Шорт-трек
500 м, мужчины
Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев
Начало в 16:00 - 1/4 финал, 16:40 - 1/2 финал, 17:10 - финал
Эстафета, 5000 м, мужчины
Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Еркебулан Шамуханов
Начало в 17:50 - финал Б
Биатлон
Эстафета, женщины, 4х6 км
Сборная Казахстана
Начало в 17:15 - финал
*по времени Астаны
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Фото: dw.com