Расписание выступлений казахстанских спортсменов на ОИ-2018 на сегодня

Сегодня, 22 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 22 февраля:

Горнолыжный спорт

Слалом, мужчины

Игорь Закурдаев

Начало в 07:00* - 1 попытка, 10:30 - 2 попытка, финал

Шорт-трек

500 м, мужчины

Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев

Начало в 16:00 - 1/4 финал, 16:40 - 1/2 финал, 17:10 - финал

Эстафета, 5000 м, мужчины

Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Еркебулан Шамуханов

Начало в 17:50 - финал Б

Биатлон

Эстафета, женщины, 4х6 км

Сборная Казахстана

Начало в 17:15 - финал

*по времени Астаны

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Фото: dw.com