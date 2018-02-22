Кайрат Нуртас сыграл свадьбу на Мальдивах

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова сыграли свадьбу на Мальдивских островах, передает Zakon.kz.

Фотографии с церемонии бракосочетания они опубликовали на своих страницах в Instagram.

"Мой рыцарь всегда говорил, что мы отметим 10-летнюю годовщину, как в кино, с белыми цветами на волосах, в белом платье, на белых песках Мальдивских островов. Я тихо про себя говорила аумин (пусть сбудется, - прим). Но если честно, со временем я забыла про эти слова. Но мой любимый сдержал свое слово и мы отпраздновали свое 10-летие как мечтали. Это для меня был неописуемый сюрприз. Ведь для каждой девушки очень важно внимание любимого человека. У меня такое ощущение, что мы только поженились, как будто мы молодожены, которые отправились в медовый месяц. Спасибо всевышнему! И нашим родителям, что дали нам такую возможность", - написала Жулдыз Абдукаримова под одной из фотографий.

Многочисленные фанаты пожелали им счастливой семейной жизни и приятного отдыха.

Фото: Instagram.