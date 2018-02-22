Национальная система квалификаций: успех других можно повторить и в Казахстане

В Казахстане ведется активная работа по совершенствованию национальной системы квалификаций (НСК) и разработке профессиональных стандартов (ПС). Для успеха необходимо учитывать лучшие мировые практики и в то же время – локальную специфику. В этом случае НСК действительно может стать своеобразным мостом между системой подготовки кадров и продуктивной занятостью в экономике, а ПС будут способствовать подготовке высококлассных специалистов. О развитии НСК мы поговорили с экспертом компании EY, менеджером отдела консультирования по управлению персоналом в Казахстане Дамиром Деминовым.

- Что такое НСК и зачем она нужна в Казахстане?

- Большинство стран стремится к устойчивому развитию экономики, а залог успеха – в достаточном количестве высококвалифицированных кадров, отвечающих потребностям работодателей. Согласно данным Boston Consulting Group (2017 г.), в 20-м веке мировой рост ВВП обеспечили всего 25 стран, где более 25% занятого населения – это специалисты самой высокой квалификации, способные выполнять аналитическую работу и самостоятельно принимать решения в условиях неопределенности. Вопрос высококвалифицированных специалистов как драйвера экономического роста очень актуален. Однако в Казахстане такие специалисты составляют лишь 11% всего занятого населения. Половина занятых – специалисты низкой квалификации, которые выполняют типовые задачи и заняты преимущественно физическим трудом. НСК позволяет создать основу для своевременного получения и совершенствования передовых знаний и навыков и ответить на три основных вопроса: что должны знать и уметь специалисты, чему и как их необходимо учить и как присваивать им квалификацию.

- Когда началось становление НСК в мире и в Казахстане?

- В этот процесс вовлечены более 150 стран. В Казахстане история НСК началась в 2012 году. Основы были заложены поправками в Трудовой кодекс и разработкой основных методик и документов. Однако наша страна продолжает оставаться на начальном этапе. В 2014 году Европейский фонд образования отнес уровень НСК в нашей стране к наиболее ранней стадии развития – «стратегическому обсуждению».

- Какими нормативно-правовыми актами регулируется НСК сегодня?

- Трудовым кодексом, Национальной рамкой квалификаций, методическими рекомендациями по разработке и оформлению отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов. Также есть правила разработки, введения, замены и пересмотра профессиональных стандартов. Помимо этого, при разработке профстандартов используются Национальный классификатор занятий (НКЗ) и Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД). В общем, за эти годы разработано более 450 ПС. Но методика менялась несколько раз, и сегодня большая часть разработанных ПС либо утратила силу, либо не соответствует действующей методике. До 2020 года в рамках проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» планируется разработать около 550 ПС.

- Что нужно для дальнейшего совершенствования НСК?

Нам еще многое предстоит сделать, чтобы на практике ощутить позитивные изменения. Но я бы выделил рекомендации по четырем основным направлениям. Во-первых, необходимо создать национальный орган по квалификации (НОК). Сейчас ответственность за различные элементы системы квалификаций распределена между разными госорганами и организациями. В результате каждая сторона стремится проработать свою часть, но целостности не получается. Отсутствие единого центра принятия решений и контроля качества системы квалификаций в целом – это реальное препятствие для дальнейшего развития. Во-вторых, нужно усилить работу по повышению вовлеченности работодателей и других представителей отраслей в разработку профессиональных стандартов.

В Канаде, Австралии, Великобритании именно отраслевые советы занимаются разработкой профессиональных стандартов. В-третьих, необходимо разработать онлайн-реестр профессиональных стандартов с возможностью поиска по различным критериям. Это повысит доступность профстандартов для обычных граждан и будет способствовать систематизации НСК. Онлайн-реестр успешно функционирует, например, в Великобритании, Австралии и России. С одной стороны, ресурс предоставляет актуальную информацию о профессиональных стандартах в стране, с другой стороны, помогает избежать повторов при разработке ПС и отследить стандарты, которые утратили силу. Наконец, в-четвертых, необходимо дополнить НСК недостающими элементами. Если описывать вкратце, то можно сказать, что НСК состоит из профессиональных стандартов, отвечающих на вопрос «Что должны знать и уметь?», образовательных стандартов и программ, отвечающих на вопрос «Чему и как учить?», квалификационных стандартов, а также стандартов и процедур аттестации квалификационных центров, отвечающих на вопрос «Как признавать/присваивать квалификацию?».

В Казахстане необходимо сосредоточить внимание на создании элементов, регламентирующих признание и присвоение квалификации. Это поможет решить проблему качественного и объективного признания квалификации работников. Значительное внимание государства к развитию НСК наполняет оптимизмом. Как представитель международной компании я хотел бы отметить, что консультанты EY при реализации проектов в области развития систем квалификаций наблюдали успешный опыт их становления и функционирования в разных странах. Мы уверены, что подобный успех можно повторить и в Казахстане.