Казахстанский горнолыжник Закурдаев сошел с дистанции в слаломе на Олимпиаде
22 февраля 2018, 09:39
Лучший промежуточный результат показал норвежец.
Казахстанский горнолыжник Игорь Закурдаев сошел с дистанции в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает МИА «Казинформ».
Казахстанец, стартовавший под 80 номером из заявленных 108 спортсменов, сошел с трассы. Лучший промежуточный результат показал норвежец Хенрик Кристофферсен (47.72), на втором месте - Андре Мюрер (Швеция) (+0.21) и замыкает тройку француз Виктор Муффа-Жанде (+0.62).
Вторая попытка стартует в 10:30 по времени Астаны.
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Фото: Prosports.kz
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