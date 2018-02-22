Казахстанский горнолыжник Закурдаев сошел с дистанции в слаломе на Олимпиаде

Казахстанский горнолыжник Игорь Закурдаев сошел с дистанции в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает МИА «Казинформ».

Казахстанец, стартовавший под 80 номером из заявленных 108 спортсменов, сошел с трассы. Лучший промежуточный результат показал норвежец Хенрик Кристофферсен (47.72), на втором месте - Андре Мюрер (Швеция) (+0.21) и замыкает тройку француз Виктор Муффа-Жанде (+0.62).

Вторая попытка стартует в 10:30 по времени Астаны.

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Фото: Prosports.kz