В Алматы подвели итоги работы мониторинговой группы при АДГСПК РК

В Алматы подвели итоги работы Специальной мониторинговой группы при Департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы за 2017 год, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление профилактики коррупции по городу Алматы.

Выступил председатель СМГ Даурен Бабамуратов - по итогам 2017 года Специальной мониторинговой группой проведено 31 заседание, рассмотрено 69 вопросов. Проведено 18 анализов коррупционных рисков, по результатам которых установлено 161 рисков, для устранения которых выработано 211 рекомендаций.

Члены Специальной мониторинговой группы совместно с Департаментом за полгода провели инспектирование государственных органов и организаций, оказывающих востребованные государственные услуги в сферах миграции населения, государственных доходов, здравоохранения, земельных отношений, коммунальных услуг и т.д., а также центров обслуживания предпринимателей и населения выявили ключевые причины неудовлетворенности населением качеством оказываемых государственных услуг.

Один из ярких примеров - трансформации Управлении государственных доходов Алатауского и Жетысуского района г. Алматы. Здесь проведен качественный ремонт помещения и рационально разделены помещения на зоны обслуживания, установлены электронные очереди, созданы необходимые условия для безбарьерного обслуживания и ожидания услугополучателей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (пандусы, тактильные плитки и т.д.).

Напомним, что Специальная мониторинговая группа создана по инициативе Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции для внешнего анализа и оценки исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 год.

В борьбе с коррупцией многое будет зависеть от активного участия всего общества. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее неприятие должно стать мощным инструментом в противодействии коррупции.

В заключение можно добавить, что только слаженное взаимодействие государства и общества позволит сократить уровень коррупции и это одно из важнейших факторов успешности совместной работы и наше государство достигнет поставленных целей по вхождению в 30 ведущих стран мира.

- В целях формирования антикоррупционной культуры проведено 702 информационно-разъяснительных мероприятия, 112 приемов граждан в «общественных приемных», 215 круглых столов, 432 выезда мобильной группы в трудовые коллективы с охватом более 537 тыс. населения, проконсультировано более 1500 граждан, проинспектировано более 100 социально значимых строительных объектов г. Алматы, - отметил заместитель руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы Геннадий Данияров.