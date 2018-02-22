Минобороны РФ вооружилось секретными мобильниками

Командовать войсками теперь можно из любого места, где есть сотовая сеть.

Армейским командирам, допущенным к документам «особой важности» (ОВ, высшая категория секретности в России), начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны, пишет газета "Известия".

Аппараты стоимостью 115 тыс. рублей позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ. По мнению экспертов, эти устройства полностью оправдывают свою высокую стоимость — оперативная засекреченная связь позволит эффективнее управлять войсками. Лимит расходов на такие переговоры определен Минобороны в 24 млн рублей в год.

М-633С — развитие коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2. В военном исполнении они стали более защищенными от физического воздействия. Изделие выполнено в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Устройство оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером. По требованию заказчика мобильник должен работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. После получасового погружения в воду на метровую глубину он продолжит принимать звонки. Весит аппарат 130 г.

Телефоны оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации — в них имеется специальный блок, шифрующий сигнал.

Защищен только речевой канал, но не SMS и другие виды передачи данных. В случае дистанционной активации режима пропажи через сотовую сеть аппарат обеспечивает экстренное стирание ключей шифрования.

Новая модель телефона выпускается ограниченной партией — около ста штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев. Самая дорогостоящая часть — модуль шифрования и специальное программное обеспечение.

Александр Круглов Алексей Рамм Николай Сурков