В Павлодарскую детскую больницу с ожогами попал двухмесячный ребенок 

В результате пожара в павлодарской многоэтажке в больницу с ожогами попала двухмесячная девочка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного ЧС, пожар произошел в 16-этажном жилом доме.

"Пожар произошел на пятом этаже на площади один квадратный метр. Пожар локализован в 13-05 и ликвидировано в 13-12. С ожогами госпитализирована девочка 2017 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - сообщили в ведомстве

Как рассказали в департаменте здравоохранения, ребенок с ожогами 3-4 степени находится в реанимации детской областной больницы, его состояние стабильно тяжелое.

На место происшествия выезжали 18 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, 5 единиц техники, а также сотрудники Центра медицинских катастроф.

Фото: Detki.co.il