Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Павлодарскую детскую больницу с ожогами попал двухмесячный ребенок 

22 февраля 2018, 10:26

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В результате пожара в павлодарской многоэтажке в больницу с ожогами попала двухмесячная девочка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного ЧС, пожар произошел в 16-этажном жилом доме.

"Пожар произошел на пятом этаже на площади один квадратный метр. Пожар локализован в 13-05 и ликвидировано в 13-12. С ожогами госпитализирована девочка 2017 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - сообщили в ведомстве
.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, ребенок с ожогами 3-4 степени находится в реанимации детской областной больницы, его состояние стабильно тяжелое.

На место происшествия выезжали 18 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, 5 единиц техники, а также сотрудники Центра медицинских катастроф.

Фото: Detki.co.il


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...