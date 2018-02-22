Данияр Акишев ответил на критику Назарбаева

Председатель Национального Банка РК в ходе онлайн-конференции прокомментировал критику Нурсултана Назарбаева в адрес финрегулятора, передает корреспондент Zakon.kz.

"Критика главы государства, которая прозвучала во время расширенного заседания правительства, абсолютно справедливая. Национальный Банк запоздал с решением проблем банковског сектора", - сказал он.

По словам Акишева, проблемы, которые копились у казахстанских банков годами, было сложно решить быстро.

"Надеюсь, что эти проблемы больше не повторятся. Мы подготавливаем законопроект по усилению надзорных функций Нацбанка", - уточнил он.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания правительства отметил, что государство не должно "поддерживать штаны" всех нуждающихся банков.

"Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца. Но общая экономика, кредитование экономики требовало оказания поддержки. Эту поддержку самым крупным системообразующим банкам Нацбанк оказал. Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это", - сказал Назарбаев.

Все новости по теме читайте здесь.

Екатерина Ионова

Фото: astanatimes.com