Данияр Акишев ответил на критику Назарбаева
Национальный Банк запоздал с решением проблем банковского сектора.
Председатель Национального Банка РК в ходе онлайн-конференции прокомментировал критику Нурсултана Назарбаева в адрес финрегулятора, передает корреспондент Zakon.kz.
"Критика главы государства, которая прозвучала во время расширенного заседания правительства, абсолютно справедливая. Национальный Банк запоздал с решением проблем банковског сектора", - сказал он.
По словам Акишева, проблемы, которые копились у казахстанских банков годами, было сложно решить быстро.
"Надеюсь, что эти проблемы больше не повторятся. Мы подготавливаем законопроект по усилению надзорных функций Нацбанка", - уточнил он.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания правительства отметил, что государство не должно "поддерживать штаны" всех нуждающихся банков.
"Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца. Но общая экономика, кредитование экономики требовало оказания поддержки. Эту поддержку самым крупным системообразующим банкам Нацбанк оказал. Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это", - сказал Назарбаев.
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Екатерина Ионова
Фото: astanatimes.com
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