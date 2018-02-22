Розничная торговля за январь 2018 года

В январе объемы розничной торговли достигли 625,7 млрд тг - на 12,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (и на 4,3% больше в реальных объемах, с учетом инфляции).

Самый большой годовой рост отмечен в Алматинской области - на 23,6%, до 25,2 млрд тг. На втором месте - Карагандинская область, плюс 16,2% за год, до 61,7 млрд тг, на третьем месте - ЮКО, плюс 16%, до 30,5 млрд тг.

Среди покупок казахстанцев 31% (против 30% годом ранее) составили продовольственные товары, и, соответственно, 69% - непродовольственные.

На сельскую местность пришлось всего 8% официальной розничной торговли, против 7% в январе 2017 года.

Средний чек официально совершенных покупок составил в январе на каждого горожанина 60 тыс. тг, на 10,4% больше, чем в аналогичном периоде годом раннее.

Самые высокие средние чеки, традиционно, пришлись на алматинцев: среднестатистический житель финансового центра потратил за январь 109,3 тыс. тг - на 8,1% больше, чем годом ранее.

*С учетом минимальной доли официально проведенных по кассе покупок в селе, средний чек рассчитывается на городского жителя.