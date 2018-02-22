Данияр Акишев: Успех любого банка зависит от доверия вкладчиков

Председатель Национального банка Данияр Акишев в ходе онлайн-конференции рассказал, почему не публикуются сведения о причинах проблем в банках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, была с Bank RBK ситуация. Дело в том, что любой банк - большое предприятие, успех которого зависит от доверия вкладчиков. Публикация любой чувствительной информации может привести к кризису ликвидности даже в успешном банке. Поэтому мы не говорим о сущности проблем. Но говорим о мерах, принятых нами к банкам. То есть, говорим, как наказываем, но не раскрываем, за что, потому что информация чувствительна. Во всем мире это так. Но когда мы видим подозрения в выводе денег, что может привести к ухудшению состояния банка, отправляем в правоохранительные органы»,- пояснил Данияр Акишев.

Фото: Минфин