Глава Нацбанка рассказал, когда решится проблема ипотечных заемщиков

Вопрос может быть закрыт уже в этом году.

Проблема с ипотечными заемщиками может быть решена в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

"Проблемой ипотечных заемщиков, в том числе имеющих валютные кредиты, Нацбанк занимается достаточно давно, еще с 2015 года, когда была принята программа рефинансирования ипотечных заемщиков. Однако данная программа не была совершенной, в силу ограниченности финансовых проблем и мы решили только часть проблем. Благодаря тому, что Глава государства в курсе этих вопросов, он дал поручение в рамках послания народу Казахстана, что вопрос этот должен быть окончательно закрыт и решен", - сообщил Акишев.

Глава Нацбанка отметил, что сейчас идет работа по расширению действующей программы рефинансирования.

"Мы сейчас уже обсудили с общественными объединениями основные подходы. Мы обсудили основные подходы с БВУ. В принципе, мы не видим каких-либо проблем. В ближайшее время планируем все эти поправки на нормативно-правовом уровне принять. Либо на ближайшем, либо на следующем заседании правления она будет вынесена. И как только она будет вынесена, мы хотим реализовать весь комплекс мер по исполнению поручения Главы государства достаточно быстро. И окончательно решить проблему ипотечных заемщиков, которые имеют валютные кредиты под залог жилой недвижимости уже в этом году", - отметил он.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: kn.kz.