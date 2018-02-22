Председатель Национального банка посоветовал не брать кредиты

Председатель Нацбанка РК Данияр Акишев на онлайн-конференции дал советы, как сохранить деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рассматриваем все группы населения с точки зрения повышения финансовой грамотности. Любой человек должен понимать, как правильно пользоваться финансовыми услугами. Но, может быть, правильнее в будущем диверсифицировать эту информацию. Пенсионеры остаются социально активными гражданами», - сказал Данияр Акишев.

Глава Нацбанка дал советы казахстанцам по сохранению денег.

«Храните деньги в банке. Это безопасно и сохранно. Сумма вклада до 10 миллионов тенге гарантируется Фондом гарантирования вкладов. Не доверяйте компаниям, не имеющим лицензию Нацбанка, но являясь пирамидами, привлекают деньги граждан под разные программы. Не соблазняйтесь высокими процентами от тех, кто не имеет обязательств. Кроме того, не доверяйте посторонним лицам. И, если есть возможность, воздержитесь от того, чтобы брать кредит. Старайтесь изыскать возможность прожить без кредитов», - сказал Данияр Акишев.

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Фото: Потребительский кредит

