В регионах Туркменистана при покупке муки требуют прописку

При покупке муки в регионах Туркменистана с людей стали требовать справки из районных администраций, передает hronikatm.com.

Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», справка дает право на приобретение одного мешка муки (50 кг) в месяц на семью.

Из-за введенных ограничений у поселковых советов — Генгешей (орган местного самоуправления) выстраиваются очереди за справками.

В Туркменистане по-прежнему не хватает муки. Например, чтобы решить проблему в Дашогузском велаяте, туда завозят муку из других регионов.

Очереди также выстраиваются не только за мукой, но и за хлебом, причем продавцы просят показать прописку и продают продукты только жителям своего района.

Как ранее сообщало Радио «Азатлык», у жителей Дашогуза, желающих купить муку, требуют справки об отсутствии задолженности за газ и электричество.

Напомним, что в 2017 году в Туркменистане из запланированных 1 миллиона 600 тысяч тонн пшеницы был собран 1 миллион. Это привело к тому, что в стране наблюдается дефицит муки и введены ограничения по ее продаже.

На совещании 19 февраля президент дал указания руководителям всех велаятов по надлежащему уходу за посевами озимой пшеницы и распорядился уделять особое внимание дополнительной подпитке полей для получения высоких урожаев.

Фото i-sonnik.ru