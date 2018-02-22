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Акишев прокомментировал передачу Первому кредитному бюро данных о счетах казахстанцев

22 февраля 2018, 11:29

Предоставление информации, по всей видимости, должно быть с согласия самого человека.

В ходе проходящей сегодня онлайн-конференции председатель Национального Банка РК Данияр Акишев прокомментировал передачу Первому кредитному бюро данных о счетах казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Присутствующие на конференции журналисты попросили главу финрегулятора прокомментировать появившуюся информацию о готовящихся поправках в законодательство. По ним Первому кредитному бюро будут передаваться данные о счетах казахстанцев, в том числе и информация о пенсионных начислениях.

По словам Акишева, налицо смешение понятий и недостаток информации.

"Первое кредитное бюро - это компания, которая дает банкам информацию о потенциальном заемщике. Банки на основе этой информации (кредитной истории) решают - давать кредит человеку или нет. Чем больше информации предоставляется, тем больше банки будут знать о кредитной истории человека. Мы нацелены на то, чтобы банки имели больше такой информации", - отметил он.

Также глава Нацбанка РК уточнил, что вопрос о предоставлении информации о пенсионных начислениях будет рассматриваться с разных точек зрения.

"Почему нет? Утечки информации быть не может. Это все максимально безопасно со стороны Первого кредитного бюро, которое и должно работать, чтобы собирать максимальное количество информации", - добавил он.

Акишев также заметил, что предоставление информации, по всей видимости, должно быть с согласия самого человека.

Фото: kn.kz

Екатерина Ионова

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