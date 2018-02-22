Тенге укрепился по отношению к доллару США на утренних торгах

В обменниках доллар покупают/продают за 319,3-320,5 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США, сообщает zakon.kz.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США составил 319,59 тенге за доллар (-0,29 тенге), объем торгов – 99 050 тыс. USD (-11 400 тыс. USD).

Официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

В обменниках доллар покупают/продают за 319,3-320,5 тенге, евро - за 392,5-395 тенге, рубль - за 5,64-5,7 тенге.

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