Объединение Qazqom и Народного банка прокомментировал Акишев

Глава Нацбанка Данияр Акишев прокомментировал объединение двух крупных банков страны, сообщает Zakon.kz.

"В настоящее время продолжается процесс объединения двух банков - Народного и Qazqom. Из той информации, которая была до нас доведена со стороны менеджмента этих банков, они планируют завершить этот процесс к концу 2018 года. Мы надеемся, что этот график будет выдержан со стороны менеджмента. С другой стороны мы понимаем, насколько это сложный процесс, потому что это два очень больших финансовых института", - сообщил Акишев.

По его словам объединение может занять больше времени.

"Но мы желаем им успехов, чтобы был создан институт, который будет еще более устойчив. Это основное требование, чтобы защита прав потребителей финансовых услуг была полной", - сказал он.

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Фото: abctv.kz.