Что нужно знать о базовой ставке в Казахстане

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе онлайн-конференции рассказал о том, зачем нужна базовая ставка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Базовая ставка - задание ориентира по всем ставкам, которые функционируют на денежном рынке. В условиях фиксированного курса раньше денежный рынок был в отрыве от ставок рефинансирования, потому что Нацбанк не проводил никаких операций. Сейчас базовая ставка - ориентир, меняя базовую ставку, мы воздействуем на уровень доходности банков, принятие ими решения - вкладывать средства в Нацбанк или в экономику»,- сказал Д. Акишев.

По его словам, в 2015 году базовая ставка была на уровне на 16%, обесценивание тенге было, с марта 2016 года ставка составила 17% и держалась на высоком уровне.

«Знали, что будет высокая инфляция (18% тогда инфляция тогда была). Рынок был ориентирован на высокие процентные ставки, и нам нужна была высокая базовая ставка, чтобы рынок не начал работать в параллельной плоскости. С 2017 года снижали планомерно базовую ставку. Критерий - уровень инфляции в стране. Люди хотят узнать наши ожидания. Они основаны на том, какой будет инфляция. Это ключевой критерий. Базовая ставка постепенно заняла свою главную роль, это индикатор ресурсов в экономике. Мы приучили рынок к ориентиру на базовую ставку, восстановили процессинговый канал, чтобы решения по базовой ставке транслировались на политику экономики»,- добавил Акишев.

Фото: ipopen.ru

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