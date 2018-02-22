4 улицы Астаны станут односторонними

Односторонние дороги впервые появились в Астане два года назад.

Заместитель начальника управления административной полиции ДВД Астаны Елжан Чупеков рассказал о запланированных нововведениях в сфере строительства и переобустройства городских улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году планируется ввод на нескольких улицах одностороннего движения. Такие улицы, как Акмешит, Туркестан, Кунаева, Достык», - сообщил он на пресс-конференции в департаменте внутренних дел.

Односторонние дороги впервые появились в Астане два года назад. В частности, 28 мая 2016 года одностороннее движение введено на улице Ауэзова (от проспекта Республики до улицы Алии Молдагуловой) и на улице Желтоксан (от Московской до Кенесары).

С 11 июня 2016 года односторонними стали проспект Абая (от проспекта Сарыарка до улицы Пушкина), улица Кенесары (от улицы Пушкина до проспекта Сарыарка) и улица Янушкевича (от проспекта Абая до улицы Иманова).

С 20 августа 2016 года одностороннее движение внедрено на участках улиц Букейхана и Агыбай батыра. Кроме того, по словам Е. Чупекова, в данный момент ведется работа над проектами 43 правосторонних съездов. Как отметил Чупеков, это необходимо для улучшения городского трафика и увеличения пропускной способности дорог.

«Акиматом города уже утверждена схема, адресная программа есть, проводится работа с ПСД. До конца года с учетом трафика, изучения узких мест проездной части данные съезды правосторонние будут завершены», - сказал он. Е. Чупеков отметил, что в первую очередь это коснется улиц Туркестан, Акмешит, Достык, Кунаева.

«Также будет охвачен и правый берег: Пушкина - Кудайбердиулы, Пушкина - Абая. Также предусмотрено уширение улицы Пушкина в районе пересечения с улицей Абылай хана», - добавил он.

Фото: vot69.ru