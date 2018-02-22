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Жители Омской области массово переезжают в Казахстан 

22 февраля 2018, 12:10

К таким результатам пришли специалисты Омскстата в ходе исследования.

По результатам миграции в 2017 году большинство омичей переехали жить за границу: в Казахстан (4721 человек), Армению (323 человека) и Украину (696 человек). При этом 320 омичей уехали в Германию, 21 человек переехал жить во Вьетнам, 27 человек - в Грузию, 20 человек - в США, 11 - в Канаду, сообщает omskzdes.ru.

Всего за год из региона уехали 63 935 человек, приехали - 54 082 человека. Таким образом, миграционная убыль в сравнении с 2016 годом выросла на 66 %. В другие страны переехали жить 7,6 тыс. омичей, 789 из них уехали за пределы стран СНГ.

Отметим, что большая часть омичей, покидающих город - люди трудоспособного возраста.

Фото: The News-Press


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