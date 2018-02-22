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Глава Нацбанка рассказал, когда решится проблема ипотечных заемщиков

 

Проблема с ипотечными заемщиками может быть решена в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

«Проблемой ипотечных заемщиков, в том числе имеющих валютные кредиты, Нацбанк занимается достаточно давно, еще с 2015 года, когда была принята программа рефинансирования ипотечных заемщиков. Однако данная программа не была совершенной, в силу ограниченности финансовых проблем и мы решили только часть проблем. Благодаря тому, что Глава государства в курсе этих вопросов, он дал поручение в рамках послания народу Казахстана, что вопрос этот должен быть окончательно закрыт и решен», - сообщил Акишев.

Глава Нацбанка отметил, что сейчас идет работа по расширению действующей программы рефинансирования.

«Мы сейчас уже обсудили с общественными объединениями основные подходы. Мы обсудили основные подходы с БВУ. В принципе, мы не видим каких-либо проблем. В ближайшее время планируем все эти поправки на нормативно-правовом уровне принять. Либо на ближайшем, либо на следующем заседании правления она будет вынесена. И как только она будет вынесена, мы хотим реализовать весь комплекс мер по исполнению поручения Главы государства достаточно быстро. И окончательно решить проблему ипотечных заемщиков, которые имеют валютные кредиты под залог жилой недвижимости уже в этом году», - отметил он.

 

22 февраля 2018, 12:33
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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