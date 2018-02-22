Новый Peugeot 508 рассекретили раньше срока
В распоряжении зарубежных СМИ оказались первые официальные фотографии седана Peugeot 508 нового поколения.
Как и предполагалось, седан Peugeot 508 2019 модельного года может «похвастаться» более наклоненной крышей и больше походит на столь популярное ныне 4-дверное купе.
Мало того, как подмечают наши европейские коллеги, автомобиль получил более стильный и современный дизайн экстерьера, который в значительно степени отличается от такового у предшественника.
Судя по фото, седан Peugeot 508 нового поколения также будет доступен в спортивной версии GT. В этом случае автомобиль получает более агрессивный аэродинамический обвес и модифицированную решётку радиатора.
В салоне седана Peugeot 508 2019 модельного года можно обнаружить последнее направление французского бренда, именуемое i-Cockpit. Всё выглядит более чем современно и стильно.
Как отмечают европейские СМИ, в основе нового седана Peugeot 508 лежит платформа EMP2 концерна PSA. Предполагается, что для новинки будут доступны бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,6 л (165 и 225 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 150 и 180 л. с. Кроме этого у машины должна появится 300-сильная гибридная версия.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.