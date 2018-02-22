Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Финансовые пирамиды используют различные трюки, рассказал Данияр Акишев

22 февраля 2018, 14:14

На сайте банка есть памятка из десяти пунктов, как распознать пирамиду.

Глава Нацбанка РК Данияр Акишев в ходе онлайн-конференции ответил на вопрос о том, как вычислить финансовую пирамиду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю, что все эти финансовые пирамиды обладают достаточно высоким уровнем организации и, скажем так, способами, чтобы их не идентифицировали. Соответственно, используются различного рода трюки. И в конечном итоге под различными предлогами вы все равно инвестируете деньги в эту организацию. У нас на сайте есть памятка из десяти пунктов, как распознать пирамиду. Первый признак- отсутствие лицензии Нацбанка на прием депозитов. То есть это признак финансовой пирамиды. Компания каким-то образом пытается привлечь ваше внимание. У них часто нет устава, государственной регистрации, информации о финансовом положении организации. Они не дают гарантии сохранности вложений, но обещают необоснованно высокую доходности вкладываемых средств, превышающей средний уровень по рынку заимствований», - говорит председатель Нацбанка.

Другие признаки пирамиды, по его словам, - обещание и выплата бонусов за каждого привлеченного нового участника, обязательный вступительный взнос, массированная реклама в СМИ, организация зрелищных рекламных шоу-презентаций с вручением дорогостоящих подарков и непрозрачные структуры источников доходов, оборота средств, бизнес-процессов и другое.

Фото: piv-bank.ru

Все новости по теме читайте здесь.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...