Финансовые пирамиды используют различные трюки, рассказал Данияр Акишев

Глава Нацбанка РК Данияр Акишев в ходе онлайн-конференции ответил на вопрос о том, как вычислить финансовую пирамиду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю, что все эти финансовые пирамиды обладают достаточно высоким уровнем организации и, скажем так, способами, чтобы их не идентифицировали. Соответственно, используются различного рода трюки. И в конечном итоге под различными предлогами вы все равно инвестируете деньги в эту организацию. У нас на сайте есть памятка из десяти пунктов, как распознать пирамиду. Первый признак- отсутствие лицензии Нацбанка на прием депозитов. То есть это признак финансовой пирамиды. Компания каким-то образом пытается привлечь ваше внимание. У них часто нет устава, государственной регистрации, информации о финансовом положении организации. Они не дают гарантии сохранности вложений, но обещают необоснованно высокую доходности вкладываемых средств, превышающей средний уровень по рынку заимствований», - говорит председатель Нацбанка.

Другие признаки пирамиды, по его словам, - обещание и выплата бонусов за каждого привлеченного нового участника, обязательный вступительный взнос, массированная реклама в СМИ, организация зрелищных рекламных шоу-презентаций с вручением дорогостоящих подарков и непрозрачные структуры источников доходов, оборота средств, бизнес-процессов и другое.

Фото: piv-bank.ru

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