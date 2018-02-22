Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Дутерте: Секс с презервативом — всё равно, что есть конфеты с обёрткой

22 февраля 2018, 14:21

Президент Филиппин призвал соотечественников отказаться от использования презервативов.

Лидер страны заявил, что это неприятно, и сравнил безопасный секс с поеданием конфет в обёртке, пишет Life.ru.

Спорное заявление Родриго Дутерте сделал во время обсуждения чрезмерного роста населения Филиппин. Президент страны признал, что демографический рост необходимо остановить, но предложил использовать для этого другие методы контрацепции: таблетки, внутриматочные спирали или инъекции. А для демонстрации эффекта презервативов Дутерте положил в рот конфеты с обёрткой.

"Ешьте их, не разворачивая. Это как презерватив", - Родриго Дутерте.

Незадолго до этого департамент здравоохранения Филиппин выпустил доклад, в котором отметил взрывной рост заболеваемости ВИЧ в стране. За последнее десятилетие количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией на Филиппинах увеличилось на 3000 процентов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch уже заявила, что в сложившейся ситуации призывать к отказу от презервативов преступно и безответственно.

"Вместо того чтобы критиковать презервативы за уменьшение удовольствия, Дутерте должен предпринять значимые действия для защиты здоровья филиппинцев и добиться более широкого применения презервативов на Филиппинах", - заявил представитель Human Rights Watch.

Татьяна Кондратьева

Фото imgur.com


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...