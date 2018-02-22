Дутерте: Секс с презервативом — всё равно, что есть конфеты с обёрткой
Президент Филиппин призвал соотечественников отказаться от использования презервативов.
Лидер страны заявил, что это неприятно, и сравнил безопасный секс с поеданием конфет в обёртке, пишет Life.ru.
Спорное заявление Родриго Дутерте сделал во время обсуждения чрезмерного роста населения Филиппин. Президент страны признал, что демографический рост необходимо остановить, но предложил использовать для этого другие методы контрацепции: таблетки, внутриматочные спирали или инъекции. А для демонстрации эффекта презервативов Дутерте положил в рот конфеты с обёрткой.
"Ешьте их, не разворачивая. Это как презерватив", - Родриго Дутерте.
Незадолго до этого департамент здравоохранения Филиппин выпустил доклад, в котором отметил взрывной рост заболеваемости ВИЧ в стране. За последнее десятилетие количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией на Филиппинах увеличилось на 3000 процентов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch уже заявила, что в сложившейся ситуации призывать к отказу от презервативов преступно и безответственно.
"Вместо того чтобы критиковать презервативы за уменьшение удовольствия, Дутерте должен предпринять значимые действия для защиты здоровья филиппинцев и добиться более широкого применения презервативов на Филиппинах", - заявил представитель Human Rights Watch.
Татьяна Кондратьева
Фото imgur.com
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