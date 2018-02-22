Казахстан предлагает ЕС разработать новые механизмы для привлечения инвестиций в ЦА

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов озвучил предложения Казахстана по дальнейшему сотрудничеству Европейского Союза с Центральной Азией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что Казахстан хотел бы видеть новое возрождение совместной работы по частному предпринимательству, малому и среднему бизнесу.

«Мы предлагаем ЕС разработать новые механизмы, которые будут содействовать привлечению частного европейского капитала в различные проекты в Центральной Азии. Это откроет европейским компаниям новые возможности для выхода на региональный рынок и укрепит позиции ЕС в регионе», - сказал глава МИД РК в ходе международной конференции на тему «25-летие отношений Европейский Союз - Центральная Азия: от прошлого к будущему».

Казахстан также выражает мнение, что Центральная Азия не должна оставаться просто транзитным регионом. Необходимо использовать опыт Европейского Союза для эффективной диверсификации экономик государств ЦА и создания востребованных высокотехнологичных производств.

Вместе с тем Казахстан заинтересован в применении новых практик в цифровизации, в вопросах экологии, водных ресурсов, прав человека и верховенства закона.

Кроме того, предложено продолжить оказывать поддержку стабилизации Афганистана.

«В целом, мы призываем Европейский Союз быть более амбициозным и расширить присутствие в Центральной Азии в рамках новой стратегии», - заключил Кайрат Абдрахманов. В свою очередь специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан выразил приветствие данным предложениям.

Новый документ планируется разработать до конца 2019 года.