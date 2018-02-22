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Радиоведущая родила в прямом эфире

22 февраля 2018, 14:36

Имя для ребенка выбрали слушатели радиостанции.

Американской радиоведущей Кэссиди Проктор сделали кесарево сечение в прямом эфире утреннего шоу Spencer's Neighborhood, транслируемого на радиостанции The Arch в городе Сент-Луис. Об этом сообщает BBC News, передает Lenta.ru.

Девушка рассказала журналистам, что решение транслировать рождение ребенка было спонтанным, так как схватки начались на две недели раньше запланированного срока. Проктор добавила, что роды в прямом эфире стали логичным продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку девушка разделяет все аспекты жизни со слушателями.

«Удивительно, что мы можем поделиться самым захватывающим днем в моей жизни с нашими радиослушателями», — заявила ведущая. Новоиспеченная мать пообещала взять декретный отпуск, чтобы ухаживать за младенцем.

Родители назвали ребенка назвали Джейсоном: это имя выбрали слушатели радиостанции в январе. «Двенадцать глупых имен и двенадцать имен, выбранных родителями, соревновались за первое место. Мы продолжали голосовать, пока не остановились на Джеймсоне», — рассказал режиссер программы Скотт Роди.

Фото: @radiocassiday


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