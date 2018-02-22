Открытый туберкулез выявили у двух студентов Алматы

Одной из причин заболевания являются условия в общежитиях.

В Алматы у двух студентов выявили туберкулез открытой формы. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Айзат Молдакасимова.

«Один случай выявлен среди студентов КазНУ им. Аль-Фараби, второй - в КазАТУ. Еще один студент под подозрением. Такие случаи были зарегистрированы и в прошлом году: в КазНУ - 5 случаев, КазАТУ - 2, в ЖенПИ - 7 случаев», - рассказала Молдакасимова.

В ведомстве считают, что одной из причин заболевания являются условия в общежитиях.

«К примеру, согласно проекту зданий, в общежитии КазНУ должны проживать 13 тыс. человек, а живут более 16 тыс. В Женском педагогическом университете в одном из общежитии места рассчитаны на 300 студентов, но заселены 500 человек. А такие условия тоже влияют на здоровье учащихся», - отметила руководитель департамента.

По ее словам, в прошлом году в Алматы было зарегистрировано 623 человека с диагнозом туберкулез, из них 47 студенты, 18 - открытой формы.

Стоит отметить, представители вузов, где был выявлен открытый туберкулез у студентов, отрицают данный случай.

Фото: inform.kz