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В дипломатической почте посольства РФ в Аргентине обнаружили почти 400 кг кокаина

23 февраля 2018, 00:27

Склад наркотиков, как утверждается, был в помещении школы посольства России.

Спецслужбы России и Аргентины провели совместную спецоперацию по пресечению наркотрафика. Об этом заявил в четверг ТАСС источник в МИД РФ.

"Речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика, - отметил собеседник агентства. - Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий".

"Как только станет возможным поделиться подробностями, это будет сделано", - сказал источник.

По его сведениям, в дипломатической почте посольства России в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаина – этот груз, предназначенный для дипломатического ведомства, был скрыт в 12 чемоданах.

По итогам консультаций в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео подписали меморандум о сотрудничестве, в котором отмечается, что стороны намерены на постоянной основе развивать "взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, торговлей людьми, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и прочими транснациональными преступлениями".

По неподтвержденным данным, в Аргентине якобы арестованы сотрудники охраны посольства, а также четыре дипломата из России и один шофер. Склад наркотиков, как утверждается, был в помещении школы посольства России.

По данным аргентинской газеты «Кларин», арестованы пять человек.

Фото: youtube.com


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