В каких видах спорта выступят казахстанцы на ОИ-2018 23 февраля

Наши спортсмены выступят в трех видах спорта.

Сегодня наши спортсмены выступят в трех видах спорта на Олимпийских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 23 февраля:

Фигурное катание

Женщины, одиночное катание

Элизабет Турсынбаева

Начало в 07:00* - произвольная программа

Конькобежный спорт

Мужчины, 1000 м

Денис Кузин, Федор Мезенцев, Станислав Палкин

Начало в 16:00 - финал

Биатлон

Мужчины, эстафета 4х7,5 км

Максим Браун, Роман Еремин, Василий Подкорытов, Владислав Витенко

Начало в 17:15 - финал

*по времени Астаны

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Фото: РИА Новости