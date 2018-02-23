В каких видах спорта выступят казахстанцы на ОИ-2018 23 февраля
23 февраля 2018, 06:33
Наши спортсмены выступят в трех видах спорта.
Сегодня наши спортсмены выступят в трех видах спорта на Олимпийских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 23 февраля:
Фигурное катание
Женщины, одиночное катание
Элизабет Турсынбаева
Начало в 07:00* - произвольная программа
Конькобежный спорт
Мужчины, 1000 м
Денис Кузин, Федор Мезенцев, Станислав Палкин
Начало в 16:00 - финал
Биатлон
Мужчины, эстафета 4х7,5 км
Максим Браун, Роман Еремин, Василий Подкорытов, Владислав Витенко
Начало в 17:15 - финал
*по времени Астаны
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Фото: РИА Новости
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