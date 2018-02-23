Hyundai показал новый Santa Fe для Европы

Напомним, ранее компания рассекретила новый Hyundai Santa Fe для «домашнего» рынка. Сегодня же корейский производитель поделился информация о флагманском внедорожнике, который будет продаваться в Европе и США.

Европейская версия флагманского внедорожника Hyundai Santa Fe четвёртого поколения визуально практически не отличается от корейской спецификации: на переднем бампере автомобиля для Европы появились небольшие противотуманки.

Оформление интерьера у обеих версий идентично. Кстати, как и в Корее, в Европе новинка будет доступна с тремя рядами кресел. Габариты нового Hyundai Santa Fe для Старого Света в точности повторяют корейские (разница по сравнению с предшественником): длина – 4 770 мм (+70 мм), ширина – 1 890 мм (+10 мм), высота – 1 680 мм. Размер колёсной базы – 2 765 мм (+65 мм).

Минимальный объем багажного отделения пятиместного «паркетника» Hyundai Santa Fe нового поколения вырос с 585 до 625 литров. В свою очередь, у семиместной версии – со 125 до 130 литров. В зависимости от страны, новый Hyundai Santa Fe можно будет купить в Европе с двигателями: 2.4 GDI (185 л.с.), 2.4 MPI (172 л.с.), R2.0 (150 или 182 л.с.) и R 2.2 (197 л.с.). Моторы сочетаются с трансмиссией 6МКП или 8АКП (более точная информация будет опубликована в преддверии старта продаж).

Европейцы смогут купить флагманский кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения с передним или полным приводом HTRAC. Здесь стоит напомнить, что модель при смене поколения получила совершенно новую систему полного привода с электрической муфтой подключения задних колёс.

В арсенале европейской версии нового Santa Fe могут входить такие «фишки», как мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным монитором, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, проекционный дисплей и камеры кругового обзора, а также куча систем безопасности и помощи водителю.

Повторимся, европейская премьера флагманского внедорожника Hyundai Santa Fe четвёртого поколения пройдёт в рамках автосалона в Женеве-2018. В салонах европейских дилеров кроссовер появится летом текущего года. В то же время ожидается появление новинки в России. Скорее всего, в нашей стране новый Hyundai Santa Fe предложат с такими же двигателями, что и в Европе.

Via livecars