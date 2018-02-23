Hyundai показал новый Santa Fe для Европы
Южнокорейская компания Hyundai Motor Company официально рассекретила европейскую версию флагманского внедорожника Hyundai Santa Fe нового поколения.
Напомним, ранее компания рассекретила новый Hyundai Santa Fe для «домашнего» рынка. Сегодня же корейский производитель поделился информация о флагманском внедорожнике, который будет продаваться в Европе и США.
Европейская версия флагманского внедорожника Hyundai Santa Fe четвёртого поколения визуально практически не отличается от корейской спецификации: на переднем бампере автомобиля для Европы появились небольшие противотуманки.
Оформление интерьера у обеих версий идентично. Кстати, как и в Корее, в Европе новинка будет доступна с тремя рядами кресел. Габариты нового Hyundai Santa Fe для Старого Света в точности повторяют корейские (разница по сравнению с предшественником): длина – 4 770 мм (+70 мм), ширина – 1 890 мм (+10 мм), высота – 1 680 мм. Размер колёсной базы – 2 765 мм (+65 мм).
Минимальный объем багажного отделения пятиместного «паркетника» Hyundai Santa Fe нового поколения вырос с 585 до 625 литров. В свою очередь, у семиместной версии – со 125 до 130 литров. В зависимости от страны, новый Hyundai Santa Fe можно будет купить в Европе с двигателями: 2.4 GDI (185 л.с.), 2.4 MPI (172 л.с.), R2.0 (150 или 182 л.с.) и R 2.2 (197 л.с.). Моторы сочетаются с трансмиссией 6МКП или 8АКП (более точная информация будет опубликована в преддверии старта продаж).
Европейцы смогут купить флагманский кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения с передним или полным приводом HTRAC. Здесь стоит напомнить, что модель при смене поколения получила совершенно новую систему полного привода с электрической муфтой подключения задних колёс.
В арсенале европейской версии нового Santa Fe могут входить такие «фишки», как мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным монитором, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, проекционный дисплей и камеры кругового обзора, а также куча систем безопасности и помощи водителю.
Повторимся, европейская премьера флагманского внедорожника Hyundai Santa Fe четвёртого поколения пройдёт в рамках автосалона в Женеве-2018. В салонах европейских дилеров кроссовер появится летом текущего года. В то же время ожидается появление новинки в России. Скорее всего, в нашей стране новый Hyundai Santa Fe предложат с такими же двигателями, что и в Европе.
Via livecars
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